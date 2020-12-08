В Москве врачи поставили 430 тысяч диагнозов с помощью ИИ

Короткая ссылка
Столичные врачи поставили почти 430 тыс. предварительных диагнозов с помощью технологий искусственного интеллекта.
В Москве врачи поставили 430 тысяч диагнозов с помощью ИИ
  • © М. Мишина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Цифровые технологии всё шире внедряются в ежедневную практику поликлинического звена столицы. Так, всего за два месяца использования уникального инструмента, работающего на основе технологии искусственного интеллекта, врачи поставили пациентам почти 430 тыс. предварительных диагнозов», — заявила Юлия Урожаева, первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

По её словам, на основе жалоб пациента инструмент подбирает три самых вероятных диагноза, а врач решает, соглашаться ли с предложенным вариантом.

Для подтверждения пациентов направляют на дополнительные обследования или консультации к специалистам.

В феврале исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман в беседе со «Взглядом» прокомментировал идею введения в Москве экспериментального правового режима с целью развития искусственного интеллекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить