В Москве врачи поставили 430 тысяч диагнозов с помощью ИИ

Столичные врачи поставили почти 430 тыс. предварительных диагнозов с помощью технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Цифровые технологии всё шире внедряются в ежедневную практику поликлинического звена столицы. Так, всего за два месяца использования уникального инструмента, работающего на основе технологии искусственного интеллекта, врачи поставили пациентам почти 430 тыс. предварительных диагнозов», — заявила Юлия Урожаева, первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития.

По её словам, на основе жалоб пациента инструмент подбирает три самых вероятных диагноза, а врач решает, соглашаться ли с предложенным вариантом.

Для подтверждения пациентов направляют на дополнительные обследования или консультации к специалистам.

В феврале исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман в беседе со «Взглядом» прокомментировал идею введения в Москве экспериментального правового режима с целью развития искусственного интеллекта.