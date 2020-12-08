Эксперт рассказал, как лечат рассеянный склероз

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Вице-президент по ранней разработке и исследованиям биотехнологической компании Павел Яковлев рассказал, как лечат рассеянный склероз.
Эксперт рассказал, как лечат рассеянный склероз
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«К сожалению, речь не идёт о ремиссии или полном излечении: на сегодняшний день можно добиться лишь замедления развития рассеянного склероза», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, используют два основных типа терапии. Первый — при помощи иммуносупрессоров, которые тормозят, замедляют иммунную систему целиком, не позволяя атаковать нервные окончания.

Основа второго метода — миелиноподобный заменитель, чтобы в организме появилось вещество, напоминающее миелин, которое может атаковать иммунная система.

Кроме того, есть несколько инновационных разработок, которые могут в перспективе изменить подход к терапии рассеянного склероза.

Ранее профессор, академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о факторах риска возникновения рака.

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