Эксперт прокомментировала сообщения о возможных запретах для жильцов в 2021 году

Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала сообщение о том, что в России с января 2021 года могут появиться не менее десяти нововведений, которые затронут жильцов многоквартирных домов.

В беседе с телеканалом «360» она отметила, что многие из правил действовали и раньше — к примеру, запрет на использование неисправного газового оборудования.

«К сожалению, единственное — пока никто не решил, что делать, если действительно плита неисправна, а у человека нет денег её заменить», — сказала эксперт.

По её словам, тарифы на содержание общего имущества многоквартирного дома практически не учитывают не только тот перечень работ, которые нужно в обязательном порядке проводить, но и все новые санитарные правила, правила ценообразования, отраслевые соглашения.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что ряд пунктов коснётся жильцов.

По его словам, жильцам запретят хранить личные вещи на цокольных этажах. Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и отсутствия технического обслуживания.

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов в беседе с НСН рассказал о способах борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ.