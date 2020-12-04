В АРБ рассказали о способах борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ

Вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов рассказал о способах борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ.

«Люди должны понимать свою ответственность. Банки будут не виноваты, если клиент пойдёт по фальшивой ссылке и введёт свои данные. Здесь может быть один совет: есть понятные источники. Сайт mos.ru, сайт госуслуг, прочие. Нужно проверять всё там, прежде чем бежать платить», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, банки не могут предугадать, каким будет следующее мошенничество.

Скворцов также напомнил, что важно быстро заблокировать банковскую карту.

«Как только человек понимает, что происходит что-то неладное — списание с карточки или что он ошибся, — нужно зайти в мобильное приложение или позвонить в банк и заблокировать карту», — сказал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.