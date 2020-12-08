В России в 2021 году могут ввести ряд запретов для жильцов
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на постановление правительства об утверждении правил противопожарного режима, вступающее в силу в январе.
Постановление включает в себя более 450 пунктов и несколько приложений.
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что ряд пунктов коснутся жильцов.
По его словам, жильцам запретят хранить личные вещи на цокольных этажах. Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и отсутствия технического обслуживания.
Кричевский добавил, что будет запрещено оставлять на балконах без присмотра свечи и непотушенные сигареты.
Ещё одно нововведение предполагает, что решётки на окнах подвалов должны открываться. Также все аварийные и эвакуационные выходы должны будут открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.
«За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП России. Если будет причинён вред здоровью других людей, в ход пойдёт ст. 219 УК России «Нарушение требований пожарной безопасности», — объяснил эксперт.
Ранее газета «Известия» писала, что в Общественной палате и НП «ЖКХ Контроль» предложили начать проводить плановые проверки электропроводки в квартирах.