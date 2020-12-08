В России в 2021 году могут ввести ряд запретов для жильцов

В России с января 2021 года может быть введено не менее 10 нововведений, которые затронут жильцов многоквартирных домов.

Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на постановление правительства об утверждении правил противопожарного режима, вступающее в силу в январе.

Постановление включает в себя более 450 пунктов и несколько приложений.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что ряд пунктов коснутся жильцов.

По его словам, жильцам запретят хранить личные вещи на цокольных этажах. Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и отсутствия технического обслуживания.

Кричевский добавил, что будет запрещено оставлять на балконах без присмотра свечи и непотушенные сигареты.

Ещё одно нововведение предполагает, что решётки на окнах подвалов должны открываться. Также все аварийные и эвакуационные выходы должны будут открываться изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

«За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП России. Если будет причинён вред здоровью других людей, в ход пойдёт ст. 219 УК России «Нарушение требований пожарной безопасности», — объяснил эксперт.

Ранее газета «Известия» писала, что в Общественной палате и НП «ЖКХ Контроль» предложили начать проводить плановые проверки электропроводки в квартирах.