Известия: в России предложили планово проверять проводку в квартирах

В России предложили начать проводить плановые проверки электропроводки в квартирах. С такой идеей выступили в Общественной палате и НП «ЖКХ Контроль», пишет газета «Известия».

Как отмечает издание, в настоящее время в многоквартирных домах управляющие компании осматривают системы электроснабжения дважды в год. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы, рассказала изданию автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Она предложила также предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет осуществлять обязательные проверки.

Как подчеркнула директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяна Вепрецкая, ввод плановых проверок почти невозможен из-за права собственности граждан на квартиру.

В материале также уточняется, что, по данным компании по строительству и монтажу линий электропередачи «Олармик», проблемы с электропроводкой становятся причиной до 80–90% пожаров в жилом фонде.

В октябре 2019 года в МЧС заявили, что почти каждый второй пожар в жилых домах россиян происходит по причине неисправной электропроводки.