Известия: в России предложили планово проверять проводку в квартирах
- АГН «Москва»
- © Андрей Любимов
Как отмечает издание, в настоящее время в многоквартирных домах управляющие компании осматривают системы электроснабжения дважды в год. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы, рассказала изданию автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
Она предложила также предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет осуществлять обязательные проверки.
Как подчеркнула директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяна Вепрецкая, ввод плановых проверок почти невозможен из-за права собственности граждан на квартиру.
В материале также уточняется, что, по данным компании по строительству и монтажу линий электропередачи «Олармик», проблемы с электропроводкой становятся причиной до 80–90% пожаров в жилом фонде.
В октябре 2019 года в МЧС заявили, что почти каждый второй пожар в жилых домах россиян происходит по причине неисправной электропроводки.