В МЧС назвали самую частую причину пожаров в домах

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Почти каждый второй пожар в жилых домах россиян происходит по причине неисправной электропроводки.

«По статистике, более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом неисправная электропроводка становится их причиной почти в 40% случаев», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что возгораний, происходящих по причине печного отопления вдвое меньше.

Также сообщается, что в рамках профилактической операции «Отопление» пройдут дополнительные профилактические мероприятия на объектах образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер, энергетики и отопительного комплекса.

30 сентября ФАН сообщал, что главный государственный инспектор России по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев рассказал о ситуациях, в которых чаще всего гибнут дети.

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