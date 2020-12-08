Госдума поддержала проект о расширении полномочий полиции
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что данная инициатива даёт сотрудникам полиции полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории для осмотра мест или для «задержания лиц, застигнутых» на месте преступления.
Уточняется, что полиция имеет право вскрыть автомобиль для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых и обвиняемых.
«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — отмечают авторы инициативы.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете разглашать сведения о деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, а также военных.