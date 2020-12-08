Госдума поддержала проект о расширении полномочий полиции

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Госдума в первом чтении поддержала законопроект о расширении полномочий полиции, который в том числе определяет основания, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.
Госдума поддержала проект о расширении полномочий полиции
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что данная инициатива даёт сотрудникам полиции полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории для осмотра мест или для «задержания лиц, застигнутых» на месте преступления.

Уточняется, что полиция имеет право вскрыть автомобиль для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых и обвиняемых.

«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — отмечают авторы инициативы.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете разглашать сведения о деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, а также военных.

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