В Госдуму внесли законопроект о конфиденциальности данных силовиков

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В Госдуму внесён законопроект о запрете разглашать сведения о деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, а также военных. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли законопроект о конфиденциальности данных силовиков
  • РИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время наблюдается «несанкционированное опубликование в интернете» сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников силовых структур РФ.

«Законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства», — говорится в документе.

В сентябре 2019 года Росгвардия предложила обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

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