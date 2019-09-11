В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих

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Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

Проект Росгвардии, а также предложения МВД России были рассмотрены на рабочем совещании постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов.

При этом представители ведомств не участвовали в заседании в силу занятости, однако выразили готовность принять участие в разработке совместного документа.

В свою очередь, в МВД предложили напомнить журналистам о недопустимости провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также обязанности противодействовать экстремистской деятельности и соблюдать этические принципы.

Ожидается, что проект памятки будет обсуждаться в ходе очных дискуссий при участии представителей профильных комитетов и комиссий Государственной Думы и Совета Федерации.

Ранее в Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии общего режима по обвинению в экстремизме за один из постов в Twitter, который эксперты расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

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