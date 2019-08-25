В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

Короткая ссылка
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

«В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе — насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект об обязательном ношении сотрудниками Росгвардии во время службы специальных опознавательных элементов. По мнению автора, инициатива направлена на обеспечение большей гласности и открытости деятельности правоохранительных органов.

В июле в Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться гражданам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить