В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

«В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе — насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект об обязательном ношении сотрудниками Росгвардии во время службы специальных опознавательных элементов. По мнению автора, инициатива направлена на обеспечение большей гласности и открытости деятельности правоохранительных органов.

В июле в Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться гражданам.