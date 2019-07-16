В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться

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В пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области в ответ на запрос издания «ПроВладимир» пояснили, почему сотрудники не обязаны предъявлять служебное удостоверение и представляться.
В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как сообщает издание, в ведомстве сослались на Федеральный закон «О войсках национальной гвардии России», согласно которому росгвардейцы при обращении к гражданину не обязаны называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.

При этом отмечается, что представиться рекомендуется для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений.

Как уточняется, росгвардеец может досмотреть вещи, если имеет достаточные основания полагать, что гражданин подозревается в совершении преступления.

Если же оснований считать кого-либо подозреваемым нет, бойцы могут предложить такому человеку добровольно предъявить вещи для досмотра.

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