В Росгвардии пояснили, почему бойцы не обязаны представляться

В пресс-службе Управления Росгвардии Владимирской области в ответ на запрос издания «ПроВладимир» пояснили, почему сотрудники не обязаны предъявлять служебное удостоверение и представляться.

Как сообщает издание, в ведомстве сослались на Федеральный закон «О войсках национальной гвардии России», согласно которому росгвардейцы при обращении к гражданину не обязаны называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.

При этом отмечается, что представиться рекомендуется для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений.

Как уточняется, росгвардеец может досмотреть вещи, если имеет достаточные основания полагать, что гражданин подозревается в совершении преступления.

Если же оснований считать кого-либо подозреваемым нет, бойцы могут предложить такому человеку добровольно предъявить вещи для досмотра.