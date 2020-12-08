Эксперт рассказал, почему нужно отказаться от алкоголя в период вакцинации

Доктор химических наук завлабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин рассказал, почему нужно отказаться от алкоголя в период вакцинации.

«Ваш организм готовится к борьбе с инфекцией, защитная система находится в возбуждённом состоянии. Если к этому добавить алкоголь, это может привести к выраженным последствиям», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, это может быть серьёзным ударом по организму, возможна аллергическая реакция, повышение температуры.

Ранее врач, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.