Дмитрий Пучков поздравил RT с 15-летием

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Переводчик и публицист Дмитрий Пучков, более известный как Goblin, поздравил RT с 15-летием.

«Канал RT поздравляем с относительно круглой датой — 15 лет, моё почтение. Канал смотрю, не могу сказать, что регулярно, но интересные материалы, которые обсуждают, смотрю всегда, на сайт тоже захаживаю… С моей точки зрения, телеканал — средство доставки информации. В данном случае — до западного зрителя. Пользуется, я вам скажу, большой популярностью», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.

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