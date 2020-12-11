Мединский поздравил RT с 15-летием

Помощник президента России Владимир Мединский в поздравлении RT с 15-летием пожелал телеканалу многолетней успешной работы.

«Я желаю вам ещё не 15, а много-много лет успешной работы. Но ещё больше мне хотелось бы, чтобы к вам со временем перестали относиться как к инструменту пропаганды, потому что ваша задача — не бороться с фальсификациями, не оправдываться. Ваша задача, как и любого СМИ, — просто говорить правду, проводить журналистские расследования, разбираться, помогать людям узнать правду об их жизни, о том, что с ними происходит и что их ждёт в будущем», — сказал он.

Как отметил Мединский, это является главной задачей журналиста.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.