Софико Шеварднадзе поздравила RT с 15-летием

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Российская журналистка, ведущая RT Софико Шеварднадзе поздравила телеканал с 15-летием, отметив его самобытность.

«RT для меня ничем не заменимый жизненный опыт, моя семья и огромная часть моей жизни. Главное отличие от других — это абсолютная самобытность. Собственно, так же как и страна, которая породила и взрастила RT. Я желаю RT приумножать свою ценность и самобытность в этом глобальном мире, где так легко потерять свою идентичность. Желаю, чтобы RT служил ярким примером того, как надо и нужно уважать других, но при этом не терять свой собственный голос. Короче, изменяясь, не изменяй себе», — сказала она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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