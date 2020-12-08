В Подмосковье назвали число переведённых на удалённую работу людей
- © Christin Klose/dpa-tmn
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
«В период первой волны ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в Подмосковье более 110 тыс. работников перешли на удалённую работу. В настоящее же время свыше 60 тыс. человек временно перешли на дистанционный формат работы из-за коронавирусных ограничений», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что число трудящихся, работающих неполный день или неделю, составляет 7249 человек.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе.