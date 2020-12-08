В Подмосковье назвали число переведённых на удалённую работу людей

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В пресс-службе парламента Московской области рассказали, сколько сотрудников в Подмосковье были переведены на дистанционный формат работы из-за пандемии.
В Подмосковье назвали число переведённых на удалённую работу людей
  • © Christin Klose/dpa-tmn
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости. 

«В период первой волны ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в Подмосковье более 110 тыс. работников перешли на удалённую работу. В настоящее же время свыше 60 тыс. человек временно перешли на дистанционный формат работы из-за коронавирусных ограничений», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что число трудящихся, работающих неполный день или неделю, составляет 7249 человек.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об удалённой работе.

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