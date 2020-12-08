Мурашко назвал число запатентованных в России тестов на COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По словам Мурашко, это ПЦР-тест-системы, тесты на определение иммуноглобулинов, экспресс-тесты на определение антигена.
«В том числе сейчас идёт работа над тест-системой для оценки клеточного иммунитета», — добавил министр.
Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» поставили более 8 тыс. единиц товара для борьбы с пандемией коронавируса в 45 регионов России.