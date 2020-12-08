Мурашко назвал число запатентованных в России тестов на COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности 8 декабря рассказал, что в России зарегистрировано более 90 отечественных тест-систем на COVID-19.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Мурашко, это ПЦР-тест-системы, тесты на определение иммуноглобулинов, экспресс-тесты на определение антигена.

«В том числе сейчас идёт работа над тест-системой для оценки клеточного иммунитета», — добавил министр.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» поставили более 8 тыс. единиц товара для борьбы с пандемией коронавируса в 45 регионов России.