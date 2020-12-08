Попова выступила против тотального запрета на зрелищные мероприятия
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«Сегодня нет тотального запрета на проведение чего-либо, и это не нужно. Нам надо научиться жить в этой ситуации и для этого надо в себе воспитать навык чёткого следования правилам», — сказала она в беседе kp.ru.
Как подчеркнула Попова, наказывают тогда, когда было нарушение правил.
Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 480 тыс. рублей администрацию Ледового дворца после концерта рэпера Басты.
Кроме того, была опечатана московская площадка Adrenaline Stadium в связи с несоблюдением профилактических мер по COVID-19 во время концерта группы «Кипелов».