Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium после концерта «Кипелова»

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Роспотребнадзор опечатал московскую площадку Adrenaline Stadium в связи с нарушениями профилактических мер по коронавирусной инфекции COVID-19 во время концерта группы «Кипелов».
Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium после концерта «Кипелова»
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным издания, 4 декабря на площадке состоялся концерт группы «Кипелов», который посетили несколько тысяч человек. Отмечается, что зрители на концерте были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. 

В свою очередь, менеджер группы Евгений Одинцов заявил, что в клубе регулярно просили посетителей соблюдать дистанцию и бесплатно раздавали маски. Он также рассказал, что в зале были установлены санитайзеры, а вход в клуб осуществлялся небольшими группами.

В сообщении говорится, что клубу грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что Ледовый дворец в Петербурге оштрафован за нарушения на концертах Басты.

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