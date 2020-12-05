Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium после концерта «Кипелова»

Роспотребнадзор опечатал московскую площадку Adrenaline Stadium в связи с нарушениями профилактических мер по коронавирусной инфекции COVID-19 во время концерта группы «Кипелов».

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным издания, 4 декабря на площадке состоялся концерт группы «Кипелов», который посетили несколько тысяч человек. Отмечается, что зрители на концерте были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В свою очередь, менеджер группы Евгений Одинцов заявил, что в клубе регулярно просили посетителей соблюдать дистанцию и бесплатно раздавали маски. Он также рассказал, что в зале были установлены санитайзеры, а вход в клуб осуществлялся небольшими группами.

В сообщении говорится, что клубу грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что Ледовый дворец в Петербурге оштрафован за нарушения на концертах Басты.