Ледовый дворец в Петербурге оштрафован за нарушения на концерте Басты

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 480 тыс. рублей администрацию Ледового дворца после концерта рэпера Басты. Сообщается, что на мероприятии были нарушены санитарные нормы, введённые на период пандемии.

«Невский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ОАО «Дворец спорта» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП России», — сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Концерт Василия Вакуленко в Ледовом дворце в Петербурге прошёл 27 ноября. По данным Роспотребнадзора, администрация дворца не обеспечила разделение потоков зрителей и не организовала сидячие места, что привело к созданию толпы.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на ведомство, 27 ноября на мероприятии присутствовали 6306 человек, а 28 ноября — 6208.