В Югорске женщина родила в коронавирусном госпитале

Короткая ссылка
В Югре прошли первые успешные роды в госпитале для пациентов с коронавирусом.
В Югорске женщина родила в коронавирусном госпитале
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU, об этом во время заседания регионального оперативного штаба сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Роды прошли в коронавирусном госпитале в Югорске. Женщину сопровождали опытные специалисты. Сейчас, как сообщают врачи, ребёнок и мама чувствуют себя хорошо», — прокомментировала глава региона.

Ранее жительница Саратова с коронавирусом родила дочь, у которой также диагностировали COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить