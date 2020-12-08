В Югорске женщина родила в коронавирусном госпитале
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- РИА Новости
Как передаёт URA.RU, об этом во время заседания регионального оперативного штаба сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
«Роды прошли в коронавирусном госпитале в Югорске. Женщину сопровождали опытные специалисты. Сейчас, как сообщают врачи, ребёнок и мама чувствуют себя хорошо», — прокомментировала глава региона.
Ранее жительница Саратова с коронавирусом родила дочь, у которой также диагностировали COVID-19.