В Югорске женщина родила в коронавирусном госпитале

В Югре прошли первые успешные роды в госпитале для пациентов с коронавирусом.

Как передаёт URA.RU, об этом во время заседания регионального оперативного штаба сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Роды прошли в коронавирусном госпитале в Югорске. Женщину сопровождали опытные специалисты. Сейчас, как сообщают врачи, ребёнок и мама чувствуют себя хорошо», — прокомментировала глава региона.

Ранее жительница Саратова с коронавирусом родила дочь, у которой также диагностировали COVID-19.