Попова высказалась о сроках отмены правил профилактики COVID-19 для школ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» допустила отмену правил профилактики коронавируса для школ в России раньше 2022 года.

Как она сказала в беседе kp.ru, это возможно, если весной эпидемиологическая ситуация улучшится.

«Продление сориентировано на то, что такое правило очного обучения будет продолжаться, потому что оно себя оправдало. Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, конечно, к 1 сентября это изменим», — сказала она.

Ранее Попова подписала постановление о продлении действия санитарных правил по коронавирусу в школах и детских садах до 1 января 2022 года.