Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Мы не торопимся обнадёживаться. Сегодня смотрим как ежедневные, так и средненедельные данные», — заявила Попова в беседе с kp.ru.

Она отметила, что «люди могут обращаться после выходных и к четвергу всё вносится в базу».

«Наши сограждане не торопятся обращаться за помощью в выходные дни», — сообщила глава Роспотребнадзора.

Говоря о текущей ситуации с COVID-19, она пояснила, что «это не волна, а эпидемиологический процесс развития в человеческой популяции».

«И если мы что-либо не будем исполнять, то будем видеть какое-то обострение ситуации», — сказала Попова.

По её словам, «в 85 регионах ситуация разная».

«Мы говорим о развитии эпидемиологического процесса и делаем всё, чтобы затормозить», — добавила она.

Согласно данным на 8 декабря, в России в течение суток выявили 26 097 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 515 009.

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