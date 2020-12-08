В Пермском крае началась вакцинация медработников от коронавируса

В Пермском крае началась вакцинация медработников от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Отмечается, что «вакцинация проходит в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Евгений Сармометов сообщил, что в медучреждении планируется прививать в среднем 70 человек в день.

«На сегодня от новой коронавирусной инфекции привились 135 медработников, которые относятся к группе риска. Вакцинация проходит на добровольной основе», — сообщил Сармометов.

Ранее стало известно, что в районных больницах и поликлиниках городов Удмуртии появится 60 пунктов вакцинации от COVID-19. Как сообщало ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, на сегодняшний день каждая медорганизация получила комплект оборудования, включающий в себя термоконтейнер, хладоэлементы, которые помогают сохранять температуру на 8—10 часов, термоиндикатор для контроля температуры и морозильный ларь.

Регион ожидает поставки 1,3 тыс. доз вакцины.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».