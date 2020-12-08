Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2023 года

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым продлевается заморозка накопительной пенсии ещё на год, до конца 2023 года.
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2023 года
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Документ размещён на интернет-портале правовой информации. 

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в 6% от зарплаты идут на выплаты пенсионерам.

В конце ноября депутаты нижней палаты парламента приняли соответствующий закон.

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