Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2023 года

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым продлевается заморозка накопительной пенсии ещё на год, до конца 2023 года.

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РИА Новости

Документ размещён на интернет-портале правовой информации. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в 6% от зарплаты идут на выплаты пенсионерам. В конце ноября депутаты нижней палаты парламента приняли соответствующий закон.