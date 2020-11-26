Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий на год
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплаты идут на выплаты пенсионерам, норма действует до 2021 года.
«Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014—2022 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке.
Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму правительством в конце сентября.
В декабре 2019 года глава государства Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии в 2022-м.