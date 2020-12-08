Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии
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«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в документе.
Закон был принят Государственной думой 26 ноября, одобрен Советом Федерации 2 декабря.
Он вступит в силу с 1 января 2021 года.
В конце ноября депутаты нижней палаты парламента приняли закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года.