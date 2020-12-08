Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2021 год. Документ размещён на портале правовой информации.
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в документе.

Закон был принят Государственной думой 26 ноября, одобрен Советом Федерации 2 декабря.

Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

В конце ноября депутаты нижней палаты парламента приняли закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года.

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