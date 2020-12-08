Подмосковные сыры вошли в тройку лидеров конкурса «Вкусы России»

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Подмосковные сыры стали одним из трёх победителей на конкурсе «Вкусы России».
Подмосковные сыры вошли в тройку лидеров конкурса «Вкусы России»
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для нас это всегда интересно. Несмотря на то, что мы живём в большой агломерации, сельское хозяйство исторически в Московской области занимало передовые позиции. И сегодня нам очень приятно, что наши подмосковные сыры в числе победителей. Это очень здорово», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на церемонии объявления итогов «Вкусов России».

Он заметил, что сыр в регионе производят как большие компании, так и маленькие фермерские хозяйства. В Подмосковье действует система поддержки сыроваров.

Воробьёв добавил, что победа во «Вкусах России» подтверждает правильность стратегии Московской области — стать в течение 2022 года лидером в России по объёму производства сыров.

Ранее портал RIA56 передавал, что в Оренбургской области за период с января по сентябрь 2020 года экспорт продукции АПК вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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