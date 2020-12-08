Подмосковные сыры вошли в тройку лидеров конкурса «Вкусы России»

Подмосковные сыры стали одним из трёх победителей на конкурсе «Вкусы России».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для нас это всегда интересно. Несмотря на то, что мы живём в большой агломерации, сельское хозяйство исторически в Московской области занимало передовые позиции. И сегодня нам очень приятно, что наши подмосковные сыры в числе победителей. Это очень здорово», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на церемонии объявления итогов «Вкусов России».

Он заметил, что сыр в регионе производят как большие компании, так и маленькие фермерские хозяйства. В Подмосковье действует система поддержки сыроваров.

Воробьёв добавил, что победа во «Вкусах России» подтверждает правильность стратегии Московской области — стать в течение 2022 года лидером в России по объёму производства сыров.

Ранее портал RIA56 передавал, что в Оренбургской области за период с января по сентябрь 2020 года экспорт продукции АПК вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.