Подмосковные сыры вошли в тройку лидеров конкурса «Вкусы России»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Для нас это всегда интересно. Несмотря на то, что мы живём в большой агломерации, сельское хозяйство исторически в Московской области занимало передовые позиции. И сегодня нам очень приятно, что наши подмосковные сыры в числе победителей. Это очень здорово», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на церемонии объявления итогов «Вкусов России».
Он заметил, что сыр в регионе производят как большие компании, так и маленькие фермерские хозяйства. В Подмосковье действует система поддержки сыроваров.
Воробьёв добавил, что победа во «Вкусах России» подтверждает правильность стратегии Московской области — стать в течение 2022 года лидером в России по объёму производства сыров.
Ранее портал RIA56 передавал, что в Оренбургской области за период с января по сентябрь 2020 года экспорт продукции АПК вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.