Более 400 «добрых бейджей» получили врачи больницы в Коммунарке
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В рамках данной акции добровольцы решили показать пациентам лица и имена медиков, которые работают в красных зонах в защитных костюмах.
«Такие бейджи действительно снимают психологическую нагрузку с пациента. Он может видеть лицо своего доктора, а не только глаза или маску. Ведь взаимодействие и поддержка играют большую роль в выздоровлении», — пояснил врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Андрей Быков.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в данный момент в ней лечатся более 1 тыс. человек.