Более 400 «добрых бейджей» получили врачи больницы в Коммунарке

Врачам из ГКБ №40 в Коммунарке 7 декабря торжественно передали 420 «добрых бейджей», которые изготовили волонтёры.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В рамках данной акции добровольцы решили показать пациентам лица и имена медиков, которые работают в красных зонах в защитных костюмах.

«Такие бейджи действительно снимают психологическую нагрузку с пациента. Он может видеть лицо своего доктора, а не только глаза или маску. Ведь взаимодействие и поддержка играют большую роль в выздоровлении», — пояснил врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Андрей Быков.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в данный момент в ней лечатся более 1 тыс. человек.