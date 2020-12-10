Бутман поздравил RT с 15-летием

Музыкант, общественный деятель Игорь Бутман поздравил RT c 15-летием.

«15 лет мощного, профессионального журналистского контента, который имеет влияние в мире. И об этом пишут все: те, кто любит Россию, и те, кто к ней относится с опаской», — сказал он.

Музыкант добавил, что было удивительно увидеть журналиста Ларри Кинга на RT после его долгой работы в американских СМИ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.