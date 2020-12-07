В АСИ рассказали о платформе дополнительного образования для детей

Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Юлия Ханьжина рассказала о платформе дополнительного образования для детей.

«С ней можно ознакомиться на сайте edu.asi.ru. Платформа в первую очередь решает проблему доступа каждого ребёнка к образованию вне зависимости от места его проживания. На этой платформе собрано сейчас уже более 250 различных ресурсов, которые направлены на изучение и естественных наук, и технологических предметов», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, представлены и курсы, связанные с реализацией технологической повестки. К примеру, участники движения WorldSkills рассказывают о том, как выглядит профессия.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.