В АСИ рассказали о платформе дополнительного образования для детей

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Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Юлия Ханьжина рассказала о платформе дополнительного образования для детей.
В АСИ рассказали о платформе дополнительного образования для детей
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«С ней можно ознакомиться на сайте edu.asi.ru. Платформа в первую очередь решает проблему доступа каждого ребёнка к образованию вне зависимости от места его проживания. На этой платформе собрано сейчас уже более 250 различных ресурсов, которые направлены на изучение и естественных наук, и технологических предметов», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, представлены и курсы, связанные с реализацией технологической повестки. К примеру, участники движения WorldSkills рассказывают о том, как выглядит профессия.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.

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