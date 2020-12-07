Педиатр прокомментировал эффект от дистанционного обучения на фоне пандемии

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Педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов заявил, что переход на дистанционное обучение позволил защитить более 23 тыс. детей от заболевания коронавирусом.
Педиатр прокомментировал эффект от дистанционного обучения на фоне пандемии
  • Pixabay

Об этом Исмаил Османов сообщил в беседе с агентством городских новостей «Москва».

«Количество детей 11—17 лет составляет две трети от числа всех заболевших детей — это 65%. У детей этой возрастной группы отмечается тенденция к среднетяжёлому и тяжёлому течению коронавирусной инфекции. У них же отмечается тенденция к осложнённому течению в виде мультисистемного воспалительного синдрома, который поражает жизненно важные органы. Число таких детей составило 110. Такие факторы определяют необходимость принятия этой временной и вынужденной меры. Нужно отметить, что количество заболевших детей и доля заболевших школьников 6—11 классов после разобщения значительно сократились (более чем в два раза). По подсчётам, переход на дистанционное обучение позволил избежать заражения коронавирусом более 23 тыс. детей, а если бы дети так же продолжали общаться, конечно же, картина была бы кардинально другая», — сказал Османов.

Ранее заслуженный учитель России кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.

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