Педиатр прокомментировал эффект от дистанционного обучения на фоне пандемии
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Об этом Исмаил Османов сообщил в беседе с агентством городских новостей «Москва».
«Количество детей 11—17 лет составляет две трети от числа всех заболевших детей — это 65%. У детей этой возрастной группы отмечается тенденция к среднетяжёлому и тяжёлому течению коронавирусной инфекции. У них же отмечается тенденция к осложнённому течению в виде мультисистемного воспалительного синдрома, который поражает жизненно важные органы. Число таких детей составило 110. Такие факторы определяют необходимость принятия этой временной и вынужденной меры. Нужно отметить, что количество заболевших детей и доля заболевших школьников 6—11 классов после разобщения значительно сократились (более чем в два раза). По подсчётам, переход на дистанционное обучение позволил избежать заражения коронавирусом более 23 тыс. детей, а если бы дети так же продолжали общаться, конечно же, картина была бы кардинально другая», — сказал Османов.
Ранее заслуженный учитель России кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.