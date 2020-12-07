Прокуратура проводит проверку по факту отравления школьников в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку по факту отравления школьников в гимназии.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на надзорное ведомство.

«Проверка установит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что семеро учащихся гимназии обратились за помощью к медицинским работникам с симптомами отравления.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.