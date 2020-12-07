Прокуратура проводит проверку по факту отравления школьников в Новосибирске

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Прокуратура Новосибирской области проводит проверку по факту отравления школьников в гимназии.
Прокуратура проводит проверку по факту отравления школьников в Новосибирске
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на надзорное ведомство.

«Проверка установит исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания», — заявили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что семеро учащихся гимназии обратились за помощью к медицинским работникам с симптомами отравления.

«Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.

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