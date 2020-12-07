В Кремле оценили принимаемые для борьбы с коронавирусом меры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принимаемые в стране меры для борьбы с распространением коронавируса.

«Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение в сообщении между регионами или выключение экономики», — сказал Песков.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пандемия вызывает необходимость рассмотреть вопрос об определённых ограничениях на передвижения.

Позднее в Минздраве уточнили, что фраза была вырвана из контекста, ведомство не предлагает вводить допограничения на перемещения по территории страны.