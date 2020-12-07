В Минздраве заявили, что не предлагали ввести ограничения на передвижение

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Минздрав России не предлагал введения дополнительных ограничений на передвижение россиян, заявил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.
В Минздраве заявили, что не предлагали ввести ограничения на передвижение
  • Reuters

«Фраза... содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил: «Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции».

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