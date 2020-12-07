Мурашко предложил рассмотреть новые меры для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность введения новых мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что в России эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может отступить в конце следующего года.