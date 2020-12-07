Мурашко предложил рассмотреть новые меры для борьбы с коронавирусом

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность введения новых мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Мурашко предложил рассмотреть новые меры для борьбы с коронавирусом
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что в России эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может отступить в конце следующего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить