Аналитик рассказал, каким будет курс рубля к концу года

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Главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич рассказал, каким может быть курс рубля к концу года.
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля к концу года
  • Reuters

«Мы ожидаем, что рубль после достаточно уверенного укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ожидается закрепление доллара на уровне 73—75 рублей. Как отметил Зварич, удержание позиций в таком коридоре может сохраниться до конца года.

Со своей стороны, директор Института проблем глобализации, экономист и публицист Михаил Делягин в беседе с Inforeactor выразил мнение, что доллар должен укрепиться по отношению к евро, а после этого наступит серьёзное его ослабление.

«Так что в идеале сейчас нужно вкладываться в швейцарский франк или, если необходима ликвидность, в евро», — считает он.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила перспективы курса рубля.

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