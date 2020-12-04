Аналитик рассказал, каким будет курс рубля к концу года

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич рассказал, каким может быть курс рубля к концу года.

«Мы ожидаем, что рубль после достаточно уверенного укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ожидается закрепление доллара на уровне 73—75 рублей. Как отметил Зварич, удержание позиций в таком коридоре может сохраниться до конца года.

Со своей стороны, директор Института проблем глобализации, экономист и публицист Михаил Делягин в беседе с Inforeactor выразил мнение, что доллар должен укрепиться по отношению к евро, а после этого наступит серьёзное его ослабление.

«Так что в идеале сейчас нужно вкладываться в швейцарский франк или, если необходима ликвидность, в евро», — считает он.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила перспективы курса рубля.