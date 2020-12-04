Эксперт оценила перспективы курса рубля

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова оценила перспективы курса рубля.
Эксперт оценила перспективы курса рубля
  • РИА Новости

«Окончание пандемии может способствовать росту мировой экономики. Дорожающая нефть — значимый фактор для укрепления рубля, но не единственный, окончание пандемии гораздо важнее», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, эти оптимистичные ожидания влияют и на сырьевые рынки, в том числе на нефтяной.

Вместе с тем, сказала Мильчакова, нужно помнить и о геополитических рисках, а также о ситуации с санкциями.

«Мы прогнозируем до конца декабря курс доллара в рамках 73—80 рублей, курс евро — в диапазоне 89—94 рубля. Цены на нефть ожидаем в рамках 46—51 доллара за баррель», — добавила она.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз падения курса доллара на 20% в 2021 году.

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