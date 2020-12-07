В Москве полицейского уволили за стрельбу в ребёнка

Сотрудник патрульно-постовой службы уволен из московской полиции после того, как выстрелил в девочку из травматического оружия.

«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел», — говорится в сообщении пресс-службы московского МВД.

Отмечается, что сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде, выстрелил в несовершеннолетнюю в ночь на 6 декабря.

Накануне сообщалось, что в Москве сотрудник патрульно-постовой службы ранил ребёнка во время стрельбы из травматического оружия, подозреваемый был задержан.