В Москве полицейского уволили за стрельбу в ребёнка

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Сотрудник патрульно-постовой службы уволен из московской полиции после того, как выстрелил в девочку из травматического оружия.
В Москве полицейского уволили за стрельбу в ребёнка
  • РИА Новости

«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел», — говорится в сообщении пресс-службы московского МВД.

Отмечается, что сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде, выстрелил в несовершеннолетнюю в ночь на 6 декабря. 

Накануне сообщалось, что в Москве сотрудник патрульно-постовой службы ранил ребёнка во время стрельбы из травматического оружия, подозреваемый был задержан.

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