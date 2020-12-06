В Москве задержали ранившего ребёнка полицейского

В Москве сотрудник патрульно-постовой службы ранил ребёнка во время стрельбы из травматического оружия, подозреваемый задержан. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин, в ночь на 6 декабря в полицию поступило сообщение о стрельбе на Судостроительной улице.

Прибывшие полицейские выявили возле одного из жилых домов 33-летнего мужчину, «который произвёл выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним».

Васенин уточнил, что сотрудник находился в свободное от службы время в гражданской одежде. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, материалы переданы в органы следствия. Также проводится служебная проверка, по итогам которой виновного сотрудника уволят из органов внутренних дел, он понесёт установленное законом наказание. Ряд руководителей сотрудника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, полицейского задержали. С ним проводят необходимые следственные действия.

«Ребёнок находится в одной из городских больниц, где проходит обследование», — заявила она.

В октябре сообщалось о нападении на полицейских рядом с входом в здание Главного управления МВД в Москве.