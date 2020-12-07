Учёные спрогнозировали пик пандемии коронавируса в Москве и Петербурге

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Москва и Санкт-Петербург приблизились к пику по числу активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, считают учёные Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета.
Учёные спрогнозировали пик пандемии коронавируса в Москве и Петербурге
  • Reuters

По их подсчётам, в столице пик придётся на 10–12 декабря, а в Петербурге — на 15–16-е, пишут «Известия». При этом количество одновременно болеющих составит 149–151 тыс. и 64–65 тыс. человек соответственно.

В целом страна может выйти на максимум 22 декабря с числом болеющих в диапазоне 514–517 тыс., полагают исследователи.

Первые прогнозы специалисты начали строить ещё в апреле-мае, однако тогда не было статистики о динамике нового вируса. Им пришлось разработать новую модель, которая использует данные о динамике распространения COVID-19 в странах, где эпидемия началась раньше.

Как пояснили в СПбГУ, в России пандемия характеризуется более поздним моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.

По информации оперштаба, за последние сутки в России выявили 28 142 заболевших коронавирусом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил рассмотреть возможность введения новых ограничений.

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