Учёные спрогнозировали пик пандемии коронавируса в Москве и Петербурге
- Reuters
По их подсчётам, в столице пик придётся на 10–12 декабря, а в Петербурге — на 15–16-е, пишут «Известия». При этом количество одновременно болеющих составит 149–151 тыс. и 64–65 тыс. человек соответственно.
В целом страна может выйти на максимум 22 декабря с числом болеющих в диапазоне 514–517 тыс., полагают исследователи.
Первые прогнозы специалисты начали строить ещё в апреле-мае, однако тогда не было статистики о динамике нового вируса. Им пришлось разработать новую модель, которая использует данные о динамике распространения COVID-19 в странах, где эпидемия началась раньше.
Как пояснили в СПбГУ, в России пандемия характеризуется более поздним моментом достижения процентного прироста одних и тех же значений.
По информации оперштаба, за последние сутки в России выявили 28 142 заболевших коронавирусом.
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