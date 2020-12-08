Названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники

Аналитики выяснили, на какие даты россияне чаще всего бронируют билеты в период с 25 декабря по 10 января. Результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру есть в распоряжении RT.

Больше всего авиабилетов по России в период праздников продаётся на 30 декабря (15,2% бронирований) и 29 декабря (11,3% бронирований).

31 декабря, согласно результатам исследования, оказалось менее популярной датой, на неё приходится всего 9% спроса. Реже всего россияне бронируют авиабилеты на 7 января (1,6% бронирований).

При этом самые высокие средние чеки в одну сторону зафиксированы на билеты с вылетами 9 января (8,3 тыс. рублей), а самые выгодные даты для перелёта — 1, 3 и 4 января (от 5 тыс. до 6,4 тыс. рублей).

В путешествие на поезде в новогодний период чаще всего планируют отправиться 30 декабря (12,4% бронирований) или 29 декабря (9,7% бронирований). Реже всего россияне бронируют ж/д билеты на 10 января (2,6% бронирований).

Самые высокие средние чеки на ж/д билеты в одну сторону — 8 января (2,9 тыс. рублей), самые низкие — 31 декабря (1,6 тыс. рублей).

Ранее аналитики выяснили, какие направления путешествий по России стали самыми популярными этой осенью.