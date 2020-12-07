«Ъ»: Родные жертв катастрофы SSJ в Шереметьево подали в суд Парижа

Родственники погибших в результате крушения самолёта Superjet 100 в Шереметьево подали в суд Парижа иск о компенсации морального вреда и материального ущерба.

Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что ответчиками по делу являются семь иностранных компаний, производивших оборудование для воздушного судна.

Представители истцов считают, что Superjet 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите.

2 октября 2019 года командиру экипажа самолёта SSJ-100 Денису Евдокимову после катастрофы в аэропорту Шереметьево было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полётов.

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