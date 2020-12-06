Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье
- globallookpress.com
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
«По ходатайству следователя следственного отдела по Волоколамску ГСУСК России по Московской области судом в отношении трёх подозреваемых в убийстве семьи из трёх человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете.
Отмечается, что с участием подозреваемых был проведён ряд следственных действий, в том числе проверка их показаний на месте. Они детально показали и рассказали, как совершали убийство.
«Установлено, что между одним из подозреваемых и потерпевшими имелся длительный конфликт, а причиной очередной ссоры в день убийства стал поджог дачного домовладения семьи», — заявили в СК.
4 декабря сообщалось, что в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалёку также был найден их обгоревший автомобиль.
Позднее были задержаны трое подозреваемых.