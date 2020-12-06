Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье

Суд арестовал трёх подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске Московской области.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Волоколамску ГСУСК России по Московской области судом в отношении трёх подозреваемых в убийстве семьи из трёх человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете.

Отмечается, что с участием подозреваемых был проведён ряд следственных действий, в том числе проверка их показаний на месте. Они детально показали и рассказали, как совершали убийство.

«Установлено, что между одним из подозреваемых и потерпевшими имелся длительный конфликт, а причиной очередной ссоры в день убийства стал поджог дачного домовладения семьи», — заявили в СК.

4 декабря сообщалось, что в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалёку также был найден их обгоревший автомобиль.

Позднее были задержаны трое подозреваемых.