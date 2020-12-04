В Подмосковье возбудили дело об убийстве семьи из трёх человек

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В Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Подмосковье возбудили дело об убийстве семьи из трёх человек
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«4 декабря 2020 года на окраине СНТ «Малахит» в г. о. Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трёх человек: супружеская пара и их 16-летняя дочь. Неподалёку обнаружен обгоревший автомобиль потерпевших», — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).

По предварительным данным, семья не выходила на связь несколько дней после того, как уехала из Москвы на дачу.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка ведомства Ольга Врадий, у погибших был давний конфликт с соседями.

По её словам, автомобиль погибших был расстрелян.

Ранее в Саратове возбудили дело об убийстве женщины и четырёхлетнего ребёнка. Позднее по подозрению в преступлении задержали женщину.

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