СК сообщил о задержании подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье

В СК Московской области заявили о задержании троих мужчин, подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«В результате слаженной и грамотной работы по «горячим следам» установлено и задержано трое подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что подозреваемые уже дали признательные показания. По их словам, убийство было совершено в ходе конфликта из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома.

Ранее в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалёку также был найден их обгоревший автомобиль.