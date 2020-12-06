Расчёты С-400 Балтийского флота отразили налёт условного противника

Расчёты зенитной ракетной системы С-400 Балтийского флота в ходе учений отразили авианалёт условного противника.

Об этом заявил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

По сценарию учений дежурные расчёты обнаружили авиацию условного противника.

«Дивизион ЗРС С-400 немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота», — цитирует его Интерфакс.

Отмечается, что в авиагруппу условного противника входили несколько истребителей Су-27 и звено многоцелевых вертолётов Ми-8.

Также С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Черноморский флот провёл учения совместно с авиацией.