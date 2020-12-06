СК просит суд об аресте подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье

Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте трёх подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольгу Врадий.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Врадий.

Ранее в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалёку также был найден их обгоревший автомобиль.

Позднее были задержаны трое подозреваемых. Они признались, что убийство было совершено в ходе конфликта из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома.