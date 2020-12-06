СК просит суд об аресте подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье

Короткая ссылка
Следственный комитет ходатайствует перед судом об аресте трёх подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске. 
СК просит суд об аресте подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольгу Врадий.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Врадий.

Ранее в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалёку также был найден их обгоревший автомобиль.

Позднее были задержаны трое подозреваемых. Они признались, что убийство было совершено в ходе конфликта из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить