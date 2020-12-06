На Сахалине началась вакцинация от коронавируса

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На Сахалине приступили к масштабной вакцинации жителей от коронавирусной инфекции COVID-19.
На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
  • Reuters

Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Островной регион одним их первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к масштабной вакцинации жителей от опасной инфекции. Сегодня утром в Южно-Сахалинск поступила партия бесплатной отечественной вакцины «Спутник V» — 300 доз», — отмечается в заявлении.

Глава региона Валерий Лимаренко проконтролировал организацию процесса иммунизации в поликлинике №4.

«Первыми вакцину получают медицинские работники. Эти люди находятся на передовой борьбы с инфекцией, в опасной зоне и могут заболеть в любую минуту», — приводятся в сообщении слова Лимаренко.

Ранее сообщалось, что в Москве началась вакцинация от коронавируса.

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